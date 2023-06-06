Путин поговорил по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с участником специальной военной операции (СВО), который вывел из-под огня своих сослуживцев.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о планах властей по мобилизации из-за ситуации в приграничных регионах страны.