Путин поговорил по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

Президент провел беседу с настоящим героем.

Путин поговорил по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с участником специальной военной операции (СВО), который вывел из-под огня своих сослуживцев.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о планах властей по мобилизации из-за ситуации в приграничных регионах страны.

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