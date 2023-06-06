В Минобороны раскрыли данные о погибших российских военных при наступлении ВСУ

Ранения получили 210 бойцов. Какая еще есть информация?

При отражении наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 71 российский военный. Об этом сообщает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также он заявил о том, что ранения получили 210 российских военных.

«Российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — заявил Шойгу.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинский режим предпринял обещанное наступление в течение трех суток.