Шойгу: украинский режим предпринял обещанное наступление в течение трех суток

Боевики киевского режима предприняли давно обещанное наступление на нескольких участках фронта в течение трех последних суток. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что террористы сосредоточили в этих целях большое количество техники и живой силы. Однако целей боевики не добились и понесли значительные потери.

Так, только 5 июня они потеряли более 1600 человек, 28 танков, в том числе восемь Leopard и три AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники. А за все три дня противник лишился до 3 715 боевиков, 52 танков, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобилей, пяти самолетов, двух вертолетов, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппаратов.

«Российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — отметил Шойгу.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в украинском Минобороны признали попытки ВСУ перейти в наступление на некоторых направлениях фронта.