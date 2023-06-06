Пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС окажут финансовую поддержку

В настоящий момент причин для паники нет.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Подготовлен указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.
В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия созовет заседание Совбеза ООН по Каховской ГЭС.
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