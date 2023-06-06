Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал прекратить атаки по объектам гражданской инфраструктуры после ЧП на Каховской ГЭС.

В результате подрыва предприятия пострадало огромное число близко расположенных регионов. Гутерриш подчеркнул, что Организация немедленно направляет в разрушенные районы гуманитарную помощь.