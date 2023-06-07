В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на вопрос журналиста ответил, что не может ничего сказать на этот счет конкретного.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP; 5-tv.ru
Стоит ли удивляться, что в Белом доме сразу же стали искать пресловутый «русский след» во всем произошедшем. Джон Кирби вышел к журналистам, чтобы расставить все точки над И, но не смог ответить на вполне разумный вопрос американских корреспондентов.
«Вы серьезно считаете, что Россия уничтожила эту дамбу, затопив города и деревни, где живут русские, а еще перекрыв водоснабжение Крыма? Это та же самая логика, согласно которой они уничтожили свой газопровод? Так получается?» — спросил журналист.
«Мы пока не можем ничего сказать на этот счет конкретного. Мы сейчас на связи с украинской стороной и пытаемся получить как можно больше информации», — ответил Кирби.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.
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