Англосаксы стараются уйти от ответа на вопрос о виновниках, а именно организаторах и исполнителях диверсий на нитях российских газопроводов «Северный поток». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с Государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

По словам государственного деятеля, англосаксы пытаются переложить ответственность за содеянное на украинские спецслужбы, вбрасывая в информационное поле сообщения о их причастности к диверсиям. Однако, отмечает он, независимые источники в США неоднократно указывали на причастность американцев и англичан к подрыву трубопроводов.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что после терактов на «Северных потоках» ВС РФ усилили защиту на подобных объектах.