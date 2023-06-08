Удар по фауне: В нацпарке Херсонской области погибли тысячи животных

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В нацпарке Херсонской области погибли тысячи животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Подрыв Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС вольеры ушли под воду.

Россия, да в общем-то и весь мир, еще не успели прийти в себя после теракта на Каховской ГЭС.

Сегодня стало известно, что из-за разрушения дамбы под воду ушел Нижнеднепровский национальный природный парк. Там погибли тысячи животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

О колоссальном ущербе для экологии говорят и эти кадры, предположительно, из Днепропетровской области. Из-за обмеления реки массово гибнет рыба. Там, где еще вчера ночью была вода — теперь вот такие поля из грязи и водорослей, которые скоро превратятся в пустынные отмели.

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