Удар по фауне: В нацпарке Херсонской области погибли тысячи животных
В нацпарке Херсонской области погибли тысячи животных
Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
После разрушения Каховской ГЭС вольеры ушли под воду.
Россия, да в общем-то и весь мир, еще не успели прийти в себя после теракта на Каховской ГЭС.
Сегодня стало известно, что из-за разрушения дамбы под воду ушел Нижнеднепровский национальный природный парк. Там погибли тысячи животных, в том числе занесенных в Красную книгу.
О колоссальном ущербе для экологии говорят и эти кадры, предположительно, из Днепропетровской области. Из-за обмеления реки массово гибнет рыба. Там, где еще вчера ночью была вода — теперь вот такие поля из грязи и водорослей, которые скоро превратятся в пустынные отмели.
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