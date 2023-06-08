Посол в Вашингтоне обвинил США в распространении дезинформации вокруг Каховской ГЭС

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По словам Анатолия Антонова, реакция американских СМИ — это очередная попытка обелить киевский режим.

Фото, видео: Владимир Костырев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Целенаправленную кампанию по дезинформации вокруг теракта на Каховской ГЭС развязали американские СМИ. Об этом заявил посол России в Вашингтоне.

По словам Анатолия Антонова, зарубежные издания безапелляционно обвиняют во всем Россию. И даже не пытаются представить доказательств. Вместо этого приводят единственный «аргумент» — якобы на России лежит ответственность вообще за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта.

Также посол добавил, что реакция американских СМИ — это очередная попытка обелить киевский режим, который на протяжении многих месяцев обстреливал гидротехническое сооружение.

Тема:
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