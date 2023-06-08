Движение перекрыто: оползни блокировали ряд дорог в Дагестане
Сход оползней и селей блокировал ряд дорог в Дагестане
Фото, видео: MAX CAVALLARI / ТАСС; 5-tv.ru
Жителям теперь приходится искать объездные пути.
В Дагестане сразу несколько дорог блокированы из-за схода селей и оползней. Тонны земли и камней обрушились на проезжую часть, полностью перекрыв движение — и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Обвалы случились после сильных дождей, которые шли в регионе несколько дней. Все блокированные дороги имеют республиканское значение — они связывают местные города и села. Жителям теперь приходится искать объездные пути.
- 7 июн
- Сметает все на своем пути: недалеко от Баку произошло природное бедствие
- 7 июн
- Мощные дожди затопили посадочные полосы в Португалии, остановив авиасообщение
- 7 июн
- Утепляться и согреваться: москвичам пообещали аномально холодные выходные
- 5 июн
- Водопады из квартир: на Турцию обрушились ливни
- 5 июн
- Как уберечь здоровье в жару — рекомендации врачей и экспертов МЧС
- 3 июн
- В Воронеже из-за ливня рухнула подпорная стена у исторического Каменного моста
- 2 июн
- Случилось то, чего боялись: жители Камчатки стали задыхаться от пепла
- 2 июн
- Вот такое лето: в Ленобласти и Карелии ожидаются заморозки
- 1 июн
- Погода продолжает удивлять: пепел на Камчатке сменился снегопадом
- 1 июн
- «Не видел такого за 73 года»: масштабные ливни обрушились на юг России
Читайте также
+21° 764 мм рт. ст.
43%
43%
81.46
0.21 87.17
0.22
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?