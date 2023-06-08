Колокольцев рассказал, сколько полицейских отправились в зону СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Колокольцев: около 15 тысяч полицейских РФ стали участниками спецоперации

Колокольцев рассказал, сколько полицейских отправились в зону СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Многие из них были удостоены госнаград.

Около 15 тысяч российских полицейских стали участниками специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на совещании.

По его словам, в такое сложное время личный состав полиции выполняет свою работу с достоинством на территории новых субъектов Российской Федерации и зоне СВО.

«Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных», — заявил Колокольцев.

К слову, еще в марте президент России Владимир Путин потребовал оперативно комплектовать территориальные структуры МВД во всех новых субъектах РФ и задействовать там местные кадры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин обсудил с членами Совбеза внутриполитическую безопасность России.

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