Колокольцев рассказал, сколько полицейских отправились в зону СВО

Колокольцев: около 15 тысяч полицейских РФ стали участниками спецоперации
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Многие из них были удостоены госнаград.
Около 15 тысяч российских полицейских стали участниками специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на совещании.
По его словам, в такое сложное время личный состав полиции выполняет свою работу с достоинством на территории новых субъектов Российской Федерации и зоне СВО.
«Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных», — заявил Колокольцев.
К слову, еще в марте президент России Владимир Путин потребовал оперативно комплектовать территориальные структуры МВД во всех новых субъектах РФ и задействовать там местные кадры.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин обсудил с членами Совбеза внутриполитическую безопасность России.
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