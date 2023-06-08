«Только негативно»: Песков о влиянии подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» на зерновую сделку

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Песков: подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» негативно скажется на зерновой сделке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Newman/FLPA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевики в который раз пошли на террористический акт.

Подрыв киевским режимом аммиакопровода «Тольятти — Одесса» негативно скажется на зерновой сделке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Это еще один усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — отметил он.

Днем ранее, 7 июня, Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа совершила в понедельник, 5 июня, подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса». В результате данного террористического акта были пострадавшие среди мирного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к чему приведет подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Тема:
Спецоперация
8 июн
Колокольцев рассказал, сколько полицейских отправились в зону СВО
8 июн
Не все готовы уехать: кто оказался в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС
8 июн
Окна во внешний мир и новые возможности: что ждет Россию после спецоперации?
8 июн
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
8 июн
Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте
8 июн
Российские военные уничтожили радар комплекса ПВО IRIS-T армии Украины
8 июн
Эвакуируют с крыш: в Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация после прорыва ГЭС
8 июн
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
8 июн
«На воре и шапка горит»: Лукашенко высказался о виновниках подрыва Каховской ГЭС
8 июн
ВСУ нанесли ракетный удар по промзоне Луганска
+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

14:00
Объявлен «красный» код: один из мощнейших вулканов начал извергаться на Гавайях
13:52
«Отстаньте от меня»: Татьяна Тарасова ответила на новые слухи о своей госпитализации
13:50
Колокольцев рассказал, сколько полицейских отправились в зону СВО
13:49
Не все готовы уехать: кто оказался в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС
13:43
Не смогли договориться: Евросоюз снова испытывает проблемы с принятием решений
13:41
Слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги
Огневое прочесывание: на севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео