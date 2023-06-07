Минобороны: украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 192 0

Все произошло около населенного пункта Масютовка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила в понедельник, 5 июня, подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он, уточнив, что среди военных пострадавших нет.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году.

На помощь населению Донбасса пришла Россия. Ее президент Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ударные беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

 

Тема:
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