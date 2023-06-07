К чему приведет подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса угрожает мировой продовольственной безопасности
Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein; 5-tv.ru
Очередная террористическая атака украинских диверсантов.
Сегодня стало известно о новой террористической атаке украинских диверсантов. В Харьковской области они подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса. В результате пострадали мирные жители.
Теракт Киева поставил под угрозу и мировую продовольственную безопасность. Подробности передает корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.
- 7 июн
- Известно давно: почему Запад закрыл глаза на планы Киева взорвать Каховскую ГЭС
- 7 июн
- Пропали без вести: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- Сальдо: из затопленной Херсонской области эвакуированы 1,5 тыс человек
- 7 июн
- Санкт-Петербургский политех отправил в зону СВО гуманитарную помощь
- 7 июн
- Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Киев с подачи Запада делает ставку на эскалацию конфликта
- 7 июн
- Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
- 7 июн
- «Сменить режим»: Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
- 7 июн
- Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области
- 7 июн
- МИД: Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, она их никогда не блокировала
- 7 июн
- Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС
Читайте также
+13° 764 мм рт. ст.
94%
94%
81.46
0.21 87.17
0.22
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?