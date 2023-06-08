Эвакуируют с крыш: в Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация после прорыва ГЭС
В Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация после прорыва Каховской ГЭС
Фото: www.globallookpress.com / Таисия Воронцова
Уровень Днепра вырос до 12 метров. Какие еще есть подробности к настоящему времени?
В затопленных Алешках и Голой Пристани сохраняется самая сложная ситуация в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Агентство ТАСС сообщает, что уровень вышедшего из берегов Днепра в некоторых местах вырос до 12 метров.
Уровень воды в населенных пунктах поднялся так высоко, что достиг крыш домов. Людей эвакуируют на лодках прямо с кровли. Всего с крыш в Алешках и Голой Пристани были сняты 344 человека.
Днем ранее, 7 июня, председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что пик поднятия воды в Алешках ожидается в ближайшее время, после него последует быстрый спад. В регионе введен режим ЧС и проводится комплект противоэпидемических мер с целью избежания вспышек инфекции.
Тем временем администрация Новокаховского городского округа сообщила о значительном снижении уровня воды. Эвакуация жителей продолжается, а спасательные службы планируют приступить к откачке жидкости.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько человек погибли после разрушения Каховской ГЭС.
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