Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Совет Федерации заявил об ответственности Киева за совершенный теракт на Каховской ГЭС

Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Ведомство призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима.

Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении.

«Всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», —говорится в сообщении.

Также там упоминается, что верхняя палата настаивает на установлении всех обстоятельств «варварской атаки» и полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью россиян, а также экологии региона.

В заключение Совет Федерации призвал парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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