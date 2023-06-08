Совет Федерации заявил об ответственности Киева за совершенный теракт на Каховской ГЭС
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Ведомство призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима.
Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении.
«Всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», —говорится в сообщении.
Также там упоминается, что верхняя палата настаивает на установлении всех обстоятельств «варварской атаки» и полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью россиян, а также экологии региона.
В заключение Совет Федерации призвал парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС.
- 8 июн
- «Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС
- 8 июн
- Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС
- 8 июн
- Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60 человек
- 8 июн
- Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
- 8 июн
- Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС смогут получить первые выплаты 12 июня
- 8 июн
- Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
- 8 июн
- Не все готовы уехать: кто оказался в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС
- 8 июн
- Эвакуируют с крыш: в Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация после прорыва ГЭС
- 8 июн
- Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области
- 8 июн
- Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Читайте также
43%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?