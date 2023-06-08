В Истре простились с героически погибшим под Белгородом участником СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Прощание с военнослужащим посетил губернатор Подмосковья. Он передал его овдовевшей жене послание от президента РФ.

Фото, видео: Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области ;5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Подмосковной Истре простились с героически погибшим полковником ВС РФ, кавалером Ордена «За военные заслуги», удостоенным Медали Суворова и Медали Жукова, командиром Владимиром Кузнецовым.

Церемония отпевания состоялась в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. После Владимира похоронили на Алее Героев Нового Истринского кладбища.

На прощании с Кузнецовым присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поделился словами соболезнования родным и близким героя, его супруге — главе городского округа Истра Татьяне Витушевой.

Воробьев поделился воспоминаниями о работе с Кузнецовым, рассказал о его доблестных чертах. По словам политического деятеля, он всегда заботился о ближних, оказывал помощь нуждающимся, в том числе доставлял все необходимое российских военным.

«Есть такое понятие „настоящий командир“ — ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком», — подчеркнул губернатор области.

Кроме того, Воробьев от лица главы РФ Владимира Путина передал овдовевшей Витушевой Орден Мужества, который был присвоен Кузнецову посмертно.

После окончания Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Совестного Союза К. К. Рокоссовского и Общевоинской Академии Кузнецов участвовал в боевых действиях в горячих точках, в том числе был участником контртеррористической операции в Чеченской Республике. После начала конфликта на Украине он был мобилизован на военную службу в войсковую часть в должности командира.

Кузнецов погиб 5 июня. Он получил смертельные травмы во время доблестного отражения атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

Тема:
Спецоперация
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