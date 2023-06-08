Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о результатах боя на запорожском направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 252 0

Киевский режим предпринял попытку прорвать оборону Вооруженных сил РФ в районе Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе РФ Владимиру Путину о результатах состоявшегося ночью боя в Запорожской области. Об этом сообщил командующий группировкой российской армии на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

Романчук рассказал, что днем ранее, 7 июня, верховный главнокомандующий РФ провел беседу с командующим войсками военного круга. Он отметил, что тот в деталях описал ему обстановку на запорожском направлении.

«Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя», — добавил генерал-полковник.

В тот же день, 8 июня, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке боевиков ВСУ прорвать оборону Вооруженных сил РФ в районе Запорожской области. Благодаря бдительности российской разведки противника удалось вовремя обнаружить и нанести превентивный удар совместными силами авиации и артиллерии. Также ВС РФ задействовали противотанковые средства.

В военном ведомстве уточнили, что в результате провалившейся попытки атаки российских подразделений противник понес серьезные потери. Российские солдаты ликвидировали 30 танков и 11 боевых машин пехоты из арсенала украинской армии. Также ВСУ потеряли до 350 боевиков убитыми в результате столкновения.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении.

Тема:
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