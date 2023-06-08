ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 113 0

Всего киевский режим лишился 30 танков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима при попытке наступления на запорожском направлении потеряли более 30 танков, в том числе три Leopard. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ генерал-полковник Александр Романчук.

По его словам, перед попыткой наступления террористы нанесли удары по позициям российских войск, в том числе по пунктам управления и объектам тыла.

Прежде министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что боевики киевского режима предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Однако противник был отброшен с большими потерями: были ликвидированы 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 боевиков. Бой длился около двух часов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Сергея Шойгу, России необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО на Украине. 

Тема:
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