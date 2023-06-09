РФ учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке

Замглавы МИД Галузин: Россия учтет подрыв на участке аммиакопровода «Тольятти — Одесса» при зерновой сделке
Фото: www.globallookpress.com / Kevin Phillips
Российская сторона и дальше будет добиваться осуждения киевского режима в международном сообществе.
Россия учтет при консультациях по зерновой сделке происшествие на участке аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Об этом сообщает замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире федерального телеканала.
«Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться», — сказал Галузин.
По его словам, Россия будет и дальше добиваться осуждения киевского режима международным сообществом и ставить вопрос о виновных в теракте на Каховской ГЭС на всех площадках.
«Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — заключил Галузин.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подрыв киевским режимом аммиакопровода «Тольятти — Одесса» негативно скажется на зерновой сделке. По его мнению, это еще один усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до семи.
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