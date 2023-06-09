Минобороны опубликовано кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ

Экипаж заметил приближающийся вражеский танк.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в официальном сообщении.
«Экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на южно-донецком направлении была истреблена бронетехника ВСУ», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что экипаж вертолета, обнаружив движущийся танк ВСУ западного производства, нанес удар управляемой ракетой. В результате удара танк был уничтожен вместе с экипажем.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях.
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