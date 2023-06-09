ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 499 0

Подполковник Чехов: ВС РФ на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ

ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека», — заявил Чехов.

По его словам, на запорожском направлении истреблено до 13 танков, десять БПМ, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника. Собственно, Запорожская область — одно из направлений так называемого контрнаступления ВСУ. Так, 8 июня стало известно, что украинские боевики попытались прорвать российскую оборону в регионе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы с ПТРК уничтожили на Украине две американских БМП за один подход.

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