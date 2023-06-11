Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

На купянском направлении российские артиллеристы из группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российским бойцам удалось сорвать попытку переброса резерва боевиков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — говорится в заявлении.

Также в зоне спецоперации отличились бойцы 1-й танковой армии. Огнем из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» были ликвидированы два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка. Кроме того, с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» были уничтожены два БПЛА противника «Фурия» и ANSER. Российские пилоты вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 уничтожили пункты временной дислокации живой силы, техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что группировка российских войск «Юг» смогла отразить атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Большую роль сыграли артиллеристы и летчики ВС РФ.