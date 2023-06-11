Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Также бойцами была сорвана попытка переброски противником резерва в районе Молчаново.

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На купянском направлении российские артиллеристы из группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российским бойцам удалось сорвать попытку переброса резерва боевиков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — говорится в заявлении.

Также в зоне спецоперации отличились бойцы 1-й танковой армии. Огнем из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» были ликвидированы два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка. Кроме того, с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» были уничтожены два БПЛА противника «Фурия» и ANSER. Российские пилоты вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 уничтожили пункты временной дислокации живой силы, техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны.

Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группировка российских войск «Юг» смогла отразить атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Большую роль сыграли артиллеристы и летчики ВС РФ.

Тема:
Спецоперация
11 июн
ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении
11 июн
Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ
11 июн
Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области
11 июн
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки армии России на фоне наступления ВСУ
10 июн
«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев
10 июн
Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
10 июн
Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley
10 июн
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
10 июн
Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку
10 июн
Несут серьезные потери: российские войска за сутки уничтожили 300 боевиков ВСУ
+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги
8:57
Распылившая перцовый газ в Мариинском театре зрительница провела ночь в полиции
8:42
Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов
8:27
Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении
8:13
Избавят от грехов предков: кто такие родологи и стоит ли им доверять
7:58
Очевидец о падении беспилотника в Калужской области: «Подпрыгнул на кровати!»

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Героизация и время: как пережить гибель близкого человека
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео