ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким опорным пунктам украинских боевиков.

ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Группировка российских войск «Юг» успешно отразила атаки штурмовых групп соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева. Собеседник агентства заявил, что авиация и артиллерия нанесли удары по опорным пунктам националистов в нескольких районах.

По словам Астафьева, потери ВСУ понесли на территориях близ населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское. Здесь российские бойцы поражали свои цели с воздуха. Артиллеристы полностью уничтожили три огневые позиции противника в селах Верхнекаменское и Красное. Там располагались минометы калибра 120 миллиметров. А неподалеку от села Белая Гора удалось ликвидировать склад боеприпасов, в Авдеевке — радиолокационную станцию.

Представитель южной группировки войск также рассказал, что удары были нанесены по командному пункту штурмовиков в районе села Рай-Александровка. Потери в живой силе ВСУ понесли близ населенного пункта Дружково — по местам скопления националистов были нанесены удары ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Кроме того, российские бойцы ликвидировали часть боевиков близ Калиновки и уничтожили боевую технику ВСУ недалеко от Елизаветовки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинская армия провалила попытки контрнаступления в зоне спецоперации. Националистам не помогли военная помощь западных партнеров и поставленная из-за рубежа боевая техника.

Тема:
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