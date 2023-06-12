Освобожденный из плена ВСУ военный: «Вера помогла не сломаться»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 972 0

Освобожденный из плена ВСУ военный рассказал, что вера помогла ему не сломаться

Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вернувшийся на родину парень из Макеевки рассказал, как в плену с сослуживцами тайком пел гимн России.

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий Владислав и его товарищи наконец ступили на родную землю. Парень провел в заключении 13 месяцев, его схватили во время службы в Харьковской области. По собственным словам, бывало даже сомневался, что когда-нибудь снова увидит родных и любимую девушку. Но близкие его дождались, и до встречи остались считанные часы.

Военнослужащий рассказал, что помогло ему и сослуживцам выдержать месяцы плена и сохранить волю к жизни и свободе. Главное, что удалось сохранить ребятам — веру в лучшее. Верили, рано или поздно их вызволят, поддерживали друг друга, как могли. Чтобы не падать духом, они пели российский гимн — тайком во время «рабочки» (сленг, означает наряд на разные виды работ в армии. — Прим. ред.), чтобы никто не услышал.

«На самом деле, если честно, не верю, что я вернулся на родину. Поначалу было очень тяжело, но потом, знаете, стало как-то налаживаться, стали привыкать. Мне лично помогла вера. Меня дома ждут, и это помогло не сломаться. Мы там собирались кучками кто с кем общается, и это помогало нам не сломаться», — поделился Владислав.

Долго беседовать с журналистами после приземления на родине солдату не позволили, впереди дорога домой, в Макеевку Донецкой области. В плену ему удалось впервые поговорить с матерью по телефону спустя полгода. Испуганная женщина, наслышанная о зверствах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), плакала в трубку. Но сегодня она плакала от радости, потому что сын сообщил самую долгожданную новость — скоро он будет рядом, целый и невредимый.

До этого сообщалось о 94-х освобожденных из плена российских военнослужащих, которые прилетели в Москву вечером 11 июня. Многие из них в тяжелом состоянии, им предстоит лечение и реабилитация.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с бойцами, которых на автобусах вывозили с подконтрольных Киеву территорий и только потом отправили самолетом в столицу.

Тема:
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