«Аллигаторы» в небе продолжают успешно выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили вражескую технику в районе Времевского выступа на запорожском направлении. Кадры поражения вражеской техники опубликовало Минобороны России.

Летчики «Аллигаторов» заметили движущийся бронетранспортер противника и нанесли сокрушительный удар управляемой ракетой. В результате работы российских военнослужащих были уничтожены две боевые машины пехоты вместе с экипажем. Известно, что БМП были американскими.

В районе Времевского выступа идут тяжелые бои с украинскими боевиками, которые предпринимают попытки атаковать российские позиции на стыке ДНР и Запорожской области. Защитники Донбасса успешно пресекают попытки контрнаступления и отбивают любые атаки, уничтожая вражескую технику, в том числе с помощью «Аллигаторов». Вертолеты способны выполнять поставленные задачи ночью и в любую погоду, когда другим машинам вылеты противопоказаны.

Военнослужащие российской армии продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что уничтожение ВСУ вертолетами Ка-52 под Северском сняли на видео.