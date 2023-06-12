Кириенко: ВСУ обстреливают пункты эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 120 0

Подчеркивается, что в местах размещения жертв затопления нет военных, против которых можно было бы вести огонь.

Кириенко: ВСУ обстреливают пункты эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Украинские нацисты продолжают обстреливать пункты размещения пострадавших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС мирных жителей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Государственный деятель уточнил, что в местах прибывания вывезенных из опасной зоны жителей нет военных или техники и оружия, однако боевики ВСУ не брезгают запускать снаряды прямо в туда, где скапливаются люди.

«Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», — прокомментировал Кириенко.

По словам замруководителя администрации главы РФ, в пунктах эвакуации помимо мирных жителей присутствуют сотрудники МЧС, а также волонтеры и добровольцы, которые не могли оставаться в стороне. Многие, как отметил Кириенко, взяли отпуска и направились в Херсонскую область, чтобы помочь соотечественникам. Они выполняют свою героическую работу в зоне подтопления, что вызывает безмерное уважение и благодарность.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью. Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
12 июн
Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку после прорыва Каховской ГЭС
11 июн
Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
11 июн
Боевики ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова
11 июн
«Станем свидетелями»: британцы опасаются подъема цен после подрыва Каховской ГЭС
11 июн
Главное о подрыве Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, причастность Киева
11 июн
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77
10 июн
Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
10 июн
Ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС оценили в 11,5 миллиарда рублей
10 июн
Совсем скоро: Сальдо заявил о снижении уровня воды ниже Каховской ГЭС в Херсоне
10 июн
Стало известно состояние пострадавших в пункте временного размещения в Херсонской области
+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

15:50
Вымогатели зарезали русского туриста в центре Стамбула
15:43
ВС России уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
15:33
Изменились до неузнаваемости: восемь сильно похудевших российских звезд
15:23
Они были умными: ученые рассказали о сложных обрядах «звездных» людей Homo naledi
15:19
СК РФ возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве
15:14
Путин тепло высказался о Берлускони: «Он был человеком необычным»

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Политик, предприниматель, премьер-министр: умер Сильвио Берлускони
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео