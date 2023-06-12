Кириенко: ВСУ обстреливают пункты эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС

Подчеркивается, что в местах размещения жертв затопления нет военных, против которых можно было бы вести огонь.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Украинские нацисты продолжают обстреливать пункты размещения пострадавших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС мирных жителей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Государственный деятель уточнил, что в местах прибывания вывезенных из опасной зоны жителей нет военных или техники и оружия, однако боевики ВСУ не брезгают запускать снаряды прямо в туда, где скапливаются люди.
«Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», — прокомментировал Кириенко.
По словам замруководителя администрации главы РФ, в пунктах эвакуации помимо мирных жителей присутствуют сотрудники МЧС, а также волонтеры и добровольцы, которые не могли оставаться в стороне. Многие, как отметил Кириенко, взяли отпуска и направились в Херсонскую область, чтобы помочь соотечественникам. Они выполняют свою героическую работу в зоне подтопления, что вызывает безмерное уважение и благодарность.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью. Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС.
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