Минобороны: ВКС России нанесли групповые удары по резервам и складам ВСУ
Назначенные объекты были поражены. Какие еще есть достижения в зоне СВО за сутки?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам резервов ВСУ, а также складам боеприпасов и вооружения иностранного производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — добавил он.
По информации Минобороны, всего с начала спецоперации киевский режим лишился 442 самолетов, 238 вертолетов, 4585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10927 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим потерял 15% от всех переданных американской стороной бронемашин Bradley.
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