ВС РФ успешно справляются с задачей по демилитаризации, однако и сами украинцы порой слишком легкомысленно обращаются с подаренной техникой.

Киевский режим потерял 15% от всех переданных американской стороной бронемашин Bradley. Об этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, который собрал и проанализировал информацию о ликвидации техники из арсенала ВСУ.

В материале указано, что 16 из 109 бронемашин производства США было ликвидировано, выведено из строя, повреждено или брошено украинскими боевиками за последние дни. Всего с начала спецоперации ВС РФ было уничтожено порядка 3 600 единиц техники ВСУ. Аналитики не отрицают, что огромные потери были весьма ожидаемы.

В Минобороны РФ ранее сообщили о ходе начатого украинского контрнаступления. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, противник предпринимает безуспешные попытки штурмовать позиции российской армии, неся при это огромные потери живой силы и техники.

Глава военного министерства Сергей Шойгу отметил, что ВС РФ успешно отразили все наступательные действия ВСУ за минувшие дни. Потери украинской стороны составили до 3 715 боевиков.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2.