Путин: польские наемники на Украине несут большие потери, но власти это скрывают
Российский президент отметил, что правительство Польши не афиширует потери наемников на Украине, чтобы продолжать агитировать людей умирать за другую страну.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с иностранными наемниками в зоне СВО. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с военкорами.
«Польские наемники там действительно воюют, вы правы, абсолютно с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные. И жаль, что они скрывают и перед своим населением, но там вербовка идет наемников прямо в Польше», — заметил Путин.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком.
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