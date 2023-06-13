Путин заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в России

Вводить военное положение в России нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин. При этом президент призвал работать по некоторым направлениям в вопросе спецоперации тщательнее.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые политики после атаки украинских дронов на Москву выступили с предложением ввести военное положение в стране. Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подобные инициативы.