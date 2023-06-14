Противнику не спрятаться! Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Минобороны РФ показало кадры работы разведчиков на красно-лиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Слаженная работа артиллеристов с разведчиками позволяет точно и быстро определять местоположение украинских боевиков.

Минобороны РФ показало кадры работы разведчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На кадрах разведчики работают на красно-лиманском направлении. Бойцы вскрыли при помощи беспилотника местоположение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего передали координаты расчету буксируемой 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б». Артиллеристы, получив данные, навели орудие по заданной цели и уничтожили ее точными выстрелами.

Слаженная работа артиллеристов с разведчиками позволила точно определить и в последующем оперативно уничтожить противника, укрывшегося в лесных массивах и использовавшего средства маскировки.

Тема:
Спецоперация
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