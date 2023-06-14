«Похороненный» Украиной российский экипаж миномета «Тюльпан» снова в строю

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В соцсетях украинские паблики заявляли — расчет был уничтожен. Однако это далеко не так. Российские бойцы рассказали, как им удалось выжить под сильным семичасовым обстрелом.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

История невероятного спасения! Она произошла в Марьинке с экипажем самоходного миномета «Тюльпан». Семь часов военные выходили из-под обстрела, после прилетевшего в боевую машину снаряда. Причем вышли они не одни — с собой забрали и миномет, который восстановили и вернули на службу. Но самое интересное было впереди — если верить украинским соцсетям, тот расчет уничтожили, есть даже видео. Наш корреспондент Валентин Трушнин продолжит.

«Вот этот самоходный миномет „Тюльпан“ в украинском тик-токе уже похоронили, но он на самом деле жив и это удивительная и героическая история. Расчет выезжает работать в Марьинку. Чем ближе ты стреляешь, тем точнее, поэтому приходится выкатываться на пять километров от противника, иногда даже на три километра. Только они поднялись, выставились, и их начинают закидывать 120-ми минами. И одна мина попадает вот сюда. Вырывает кусок брони, разрушает электрику. Они не могут опустить ствол, он без этих систем не опускается, и не могут эвакуироваться, уйти», — рассказывает журналист.

«Цель жирная — самый большой калибр из минометов. С примерно пятого прилета было прямое попадание по машине. Тут мы видим машина уже реконструирована, она была розочкой», — рассказывает командир батареи с позывным «Странник».

«Я как раз к машине подбегал. После первых прилетов я пытался свернуть ее. На машине быстро не убежишь, потому что у нее плита в развернутом виде, стопорится, машина не едет. Я доложил, что обстреливают, сам побежал к машине, вон товарищ сзади бежал…и прилетело прямо в машину. Я как в тумане, подбежал, увидел как хлопнуло, услышал свист, упал, успел Илюхе крикнуть — падаем! Подбежали к машине — машина уже горит», — рассказывает командир расчета с позывным «Барон».

«Основная задача была затушить, чтобы машина не сдетонировала. Экипаж эвакуировали с этого места, я лично пошел с командиром расчета. И уже с ним вдвоем действовали, чтобы минимизировать потери в случае чего», — рассказывает командир расчета.

«Ну там и 155-ка была, потом реактивка подключилась. Подгадали момент, подбежали, потушили машину, я попробовал завести, завел, но опять же пуль не работает, мозги не работают, плита заштопорена, деваться некуда, все было принято решение вывели личный состав, потом вернулись», — рассказывает командир расчета.

«Представьте себе ситуацию. Стоит подбитая машина с дырой и горит. По ней бьют из всего что можно и вот в этот момент… Какая сила воли нужна, чтобы заставить себя выйти из укрытия, взять огнетушитель и пойти ее тушить! Чтобы спасти, чтобы она вернулась в строй. И при этом обратите внимание, командиры не отправляют подчиненных это делать, они их прячут в укрытие, и сами идут вдвоем. Командир батареи и командир расчета. Под жесточайшим обстрелом тушат ее, семь часов они сидели под обстрелом, и ночью они ее все-таки выдернули, залатали броню. Поменяли ствол — это уже новый. И все! Значит рано ее похоронили в украинском тик-токе. Жива!» — рассказал журналист.

Тема:
Спецоперация
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