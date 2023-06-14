«Город плавал»: проливные дожди ударили по Крыму и Кубани

Дороги и дворы моментально превращаются в сплошное озеро.

Мощные потоки воды этой ночью заполонили улицы российских городов. Одной из первых стихия обрушилась на восток Крыма: в Керчи люди собирали влагу даже со стен и потолков своих квартир, а подвалы и подъезды и вовсе ушли под воду. Корреспондент «Известий» Вероника Котькова — о последствиях проливного дождя.

Затопило по самые фары — в Керчи автомобили буквально переплывали улицы. Легковушки такой напор воды не перенесли — одна за одной выходили из строя из-за гидроудара.

«Город именно плавал. <…> Где-то пытаешься проехать и понимаешь, что по днищу машины начинает бить вода — и уже дальше не едешь», — сказал таксист Павел Мухин.

Ливневые канализации не справляются с потоками, которые ломают асфальт и выталкивают решетки люков наружу. Дороги и дворы моментально превращаются в сплошное озеро.

Ночью на Керчь обрушился сильный дождь, который в городе называют «тропическим». За несколько часов непрерывного ливня затопило центральные дороги, тротуары и зеленые зоны.

Чтобы пройти, пешеходам нужно преодолевать лужи вброд. Ночью без электричества остался большой жилой район, пропало уличное освещение.

Жители одного из многоэтажных домов всю ночь вычерпывали воду из своих квартир. Из-за дырявой кровли вода ручьями лилась с десятого по первый этаж.

Ливень оказался недолгим — утих уже к двум часам ночи и вода достаточно быстро сошла. Дороги Керчи постепенно подсыхают, а вот затопленный дом и залитую проводку сушить придется еще не одни сутки.

Непогода бушует и в Краснодарском крае: в Армавире за час выпала полумесячная норма осадков. Затоплены два тоннеля, спасательные службы ликвидируют последствия ливня.

В Лабинском районе поднялся уровень рек — река Окард на 24 сантиметра превысила критическую отметку, на въезде в станицу Упорная вода переливается через дорогу, проехать на автотранспорте невозможно.

Река Щучка подтопила дорогу в районе детского лагеря. Сильные дожди с градом и грозой синоптики прогнозируют на Кубани и 14 июня.