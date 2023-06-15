Во время закрытых консультаций Совбеза ООН Россия поднимет тему диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», — написал он в своем Telegram-канале.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.

Захарова высмеяла США за уход от ответов на вопросы о подрыве «Северных потоков»

Спустя девять месяцев США указали на возможную причастность к произошедшему Украины. По данным газеты Politico, Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) перехватила украинский план с соответствующей информацией за три месяца до подрыва. Там фамилия главкома ВСУ Валерия Залужного значилась как руководителя операцией. Нидерланды же передали информацию в Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Отмечалось, что США, в свою очередь, призвали Украину не совершать подрыв. Но киевский режим, видимо, поступил так, как посчитал нужным.

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