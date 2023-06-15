Россия поднимет тему подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня
Диверсия произошла еще в сентябре прошлого года. Однако расследование произошедшего идет до сих пор.
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Во время закрытых консультаций Совбеза ООН Россия поднимет тему диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», — написал он в своем Telegram-канале.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.
Захарова высмеяла США за уход от ответов на вопросы о подрыве «Северных потоков»
Спустя девять месяцев США указали на возможную причастность к произошедшему Украины. По данным газеты Politico, Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) перехватила украинский план с соответствующей информацией за три месяца до подрыва. Там фамилия главкома ВСУ Валерия Залужного значилась как руководителя операцией. Нидерланды же передали информацию в Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Отмечалось, что США, в свою очередь, призвали Украину не совершать подрыв. Но киевский режим, видимо, поступил так, как посчитал нужным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем или кем могут пожертвовать США, чтобы скрыть свои преступления.
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