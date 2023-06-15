«Большой масштабный проект»: Беглов анонсировал масштабные изменения в Петербурге

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Беглов анонсировал создание широтной магистрали в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Также будут расширять и строить новые производства: охвачены практически все сферы.

Власти Петербурга на ПМЭФ — 2023 планируют подписать соглашения на сумму более 500 миллиардов рублей. Об этом в выездной студии «Известий» рассказал губернатор Александр Беглов.

Также будут расширять и строить новые производства: охвачены практически все сферы. Среди них — электроника, фармацевтика, тяжелое машиностроение. Беглов назвал и несколько важных городских проектов, с которыми нельзя затягивать.

«Безусловно, это широтная магистраль. Если ее в ближайшее время не создать, будут заторы, город просто встанет, это большой масштабный проект, но он того стоит. <…> Мы с вами говорили о скоростном трамвае — это тоже очень важный проект. Развитие Пулково — это тоже очень важный проект. Потому что и грузопоток, и туристы, которые возвращаются в наш город, требуют новых терминалов и инфраструктуры», — сказал он.

Ленинградская область выдержала санкционный натиск. Хотя губернатор Александр Дрозденко заявил, что был спад производства.

Ведь в регионе работали сотни предприятий с участием иностранного капитала. Проблему во многом решили: на место западных инвесторов пришли российские и те, которые представляют дружественные страны. Импортные технологии заменили на отечественные.

«Подводных камней было очень много. Я хочу сказать так: из 100 процентов проблем 80 процентов мы решили. По 20 процентам нам предстоит работа в этом году. <…> А оптимизма Ленобласти не занимать», — пояснил Дрозденко.

Уход иностранных компаний никак не сказался на уровне безработицы. В Ленобласти этот показатель — один из самых низких по России.

Тема:
ПМЭФ 2023
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