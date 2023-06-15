В VK рассказали о тренде на совместное потребление контента

Компания давно инвестировала в видеостриминг и технологию звонков.
Фото: vk.com
Совместное потребление контента — это тренд, который все увидят в скором времени. Об этом рассказал вице-президент по технологиям и разработке, технический директор VK Александр Тоболь на сессии «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«С учетом того, что мы все больше будем погружаться в цифровой мир, меньше коммуницировать в реальном, реже собираться. Кажется, что коммуникация из мессенджеров, звонков и так далее в совместное потребление контента — это тоже тренд, который мы увидим в скором времени», — отметил он.
Тоболь добавил, что VK изначально давно инвестировала, с одной стороны, в видеостриминг, с другой стороны — в технологию звонков.
«У нас есть довольно интересное решение, такое как совместный просмотр, мы в общем-то начали в момент пандемии в него инвестировать. Вы можете вместе посмотреть фильм, сериал, обсудить его», — сказал вице-президент компании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор VK рассказал о мерах поддержки молодых предпринимателей.
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