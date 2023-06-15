Объем транспортировки грузов через коридор «Север — Юг» в 2023 году превысит 17 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может вырасти до 41 миллиона тонн», — сказал глава ведомства.

Уточняется, что данный показатель составит 17,6 миллиона тонн по сравнению с прошлогодними 14,5 миллиона. Савельев также уточнил на сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора „Север — Юг“: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что через коридор в текущем году планируется перевезти 5,5 миллиона тонн грузов с помощью автомобильного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация подвела итоги грузоперевозок российских авиакомпаний за 2022 год.