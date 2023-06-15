При этом к 2030 году данный показатель может увеличиться более чем в два раза.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Объем транспортировки грузов через коридор «Север — Юг» в 2023 году превысит 17 миллионов тонн. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.
«Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может вырасти до 41 миллиона тонн», — сказал глава ведомства.
Уточняется, что данный показатель составит 17,6 миллиона тонн по сравнению с прошлогодними 14,5 миллиона. Савельев также уточнил на сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора „Север — Юг“: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что через коридор в текущем году планируется перевезти 5,5 миллиона тонн грузов с помощью автомобильного транспорта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация подвела итоги грузоперевозок российских авиакомпаний за 2022 год.
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