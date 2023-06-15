В VK рассказали о развитии внутреннего туризма с помощью виртуальных инструментов

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Экосистема VK обладает огромным количеством инструментов, которые позволяют развивать внутренний туризм.

В VK рассказали о развитии внутреннего туризма с помощью виртуальных инструментов

Фото: vk.com

Тема:
ПМЭФ 2023

Создание сообществ, рекламные технологии, работа с лидерами мнений и виртуальные туры способствуют развитию туризма в России. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал директор по развитию музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Он отметил, что экосистема VK обладает огромным количеством инструментов, которые позволяют развивать внутренний туризм. Этот инструментарий может быть полезен для представителей малого бизнеса, в том числе туристических фирм и отелей. Так, недавно компания VK запустила проект «Места», который помогает привлекать туристов и инвестиции в российские регионы.

«С помощью лидеров мнений и команды там составляют неочевидные маршруты по городу, дальше все это собираем в отдельном мини-приложении во „ВКонтакте“. Каждый, кто будет собираться в поездку в тот или иной регион, сможет воспользоваться приложением и по готовым маршрутам пойти и посмотреть все достопримечательности», — сказал Сидорков.

По его словам, пандемия показала, что виртуальная среда может способствовать развитию внутреннего туризма. Ведь когда у человека нет возможности куда-то поехать или пойти, он проводит досуг в Сети. А затем увиденное в интернете может мотивировать на путешествия.

«Интернет и социальные сети для туризма — это вообще главный драйвер посещения. Когда просто какая-то увиденная фотография в интернете может стать для тебя активным посылом, что — все: я тоже хочу туда поехать, я хочу это увидеть своими глазами», — добавил Сидорков.

Как отметил в этот же день заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме, в туристической отрасли наблюдается рост спроса.

По словам Вахрукова, сейчас по данному направлению формируются новые задачи. Основная из них — не создавать локальных дефицитов. В частности, это касается номерного фонда в гостиницах. Как отметил замминистра, если в 2022 году в РФ было размещено 73 млн гостей в гостиницах, то к 2030 году в планах ведомства — поднять этот показатель до 140 млн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в VK заявили о возвращении тренда на отечественные платформы.

Тема:
ПМЭФ 2023
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