В VK заявили о возвращении тренда на отечественные платформы

|
Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Вице-президент компании Степан Ковальчук рассказал о возвращении тренда на использование отечественных стриминговых платформ.

Фото, видео: vk.com; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Тренд на использование российских стриминговых платформ и сервисов возвращается, заявил старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России».

«В России есть специфика отечественной платформы, ощущение на земле ее. Этот тренд какое-то время пытался сломать Instagram*, но сейчас все идет к тому, что мы возвращаемся к этому. Это не вызывает отторжения у людей, это привычный паттерн для граждан нашей страны», — сказал Степан Ковальчук.

Вице-президент VK обратил внимание на то, что несмотря на уход западных сервисов российские стриминовые музыкальные платформы занимают порядка 80-85% рынка.

«Стриминговые сервисы, несмотря на уход иностранных площадок — сервисов — занимают почти 80-85% рынка. Spotify в России не работал, у него была очень маленькая доля, у Apple Music очень низкая доля проникновения. В этом смысле российские стриминговые платформы — VK Музыка, Яндекс. Музыка — делят почти 80% рынка», — заметил Степан Ковальчук.

Он заметил, что в сервисе «VK Музыка» порядка 80-85% прослушиваний приходятся именно на российскую музыку, хотя ядро аудитории сервиса составляет молодежь.

«Поэтому, когда все говорят: „Вот сейчас уйдут иностранные правообладатели, вы все умрете“. Это не так, потому что 85% аудитории слушают российское, поэтому эта среда развивается», — обратил внимание Степан Ковальчук.

Тренд на преобладание российских сервисов есть также среди поисковиков и социальных сетей. Так, в России поисковик «Яндекс» всегда обходил Google, а «ВКонтакте» — Facebook*, Instagram*.

Ковальчук заметил, что со временем отечественные видеоплатформы также будут доминировать над западными на российском рынке. Для решения этого вопроса необходимо время и соответствие уровню, который есть у аудитории.
Ранее в рамках ПМЭФ правительство Чувашской Республики и компания VK заключили соглашение о развитии в регионе цифровых технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
ПМЭФ 2023
15 июн
«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса
15 июн
Гендиректор VK рассказал о мерах поддержки молодых предпринимателей
15 июн
Глава Ленобласти рассказал о развитии бизнеса после ухода западных компаний
15 июн
Премия за танк: Лепс и Басков пообещали бойцам РФ миллион за подбитый Leopard
15 июн
Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с «РусСилика»
15 июн
Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Армении
15 июн
«Мы не ожидали»: ПВО в ЛНР эффективно справляется с «умными» Storm Shadow
15 июн
В РСПП призвали поддерживать сотрудников, ставших молодыми родителями
15 июн
VK и Чувашская Республика договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации
15 июн
Набиуллина предупредила о рисках при структурной перестройке экономики в России
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

14:38
«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса
14:36
Соврал в лицо: этот киноляп в советском «Шерлоке Холмсе» замечают единицы
14:29
В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских Су-27 в ДНР
14:27
«Секс, наркотики, рок-н-ролл»: в чем обвиняют вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна
14:19
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии
14:14
Путин: отношения России и Алжира носят стратегический характер

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Быстрый эффект восстановления»: как «стереть» с лица десять лет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео