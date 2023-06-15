В VK заявили о возвращении тренда на отечественные платформы

Тренд на использование российских стриминговых платформ и сервисов возвращается, заявил старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России».

«В России есть специфика отечественной платформы, ощущение на земле ее. Этот тренд какое-то время пытался сломать Instagram*, но сейчас все идет к тому, что мы возвращаемся к этому. Это не вызывает отторжения у людей, это привычный паттерн для граждан нашей страны», — сказал Степан Ковальчук.

Вице-президент VK обратил внимание на то, что несмотря на уход западных сервисов российские стриминовые музыкальные платформы занимают порядка 80-85% рынка.

«Стриминговые сервисы, несмотря на уход иностранных площадок — сервисов — занимают почти 80-85% рынка. Spotify в России не работал, у него была очень маленькая доля, у Apple Music очень низкая доля проникновения. В этом смысле российские стриминговые платформы — VK Музыка, Яндекс. Музыка — делят почти 80% рынка», — заметил Степан Ковальчук.

Он заметил, что в сервисе «VK Музыка» порядка 80-85% прослушиваний приходятся именно на российскую музыку, хотя ядро аудитории сервиса составляет молодежь.

«Поэтому, когда все говорят: „Вот сейчас уйдут иностранные правообладатели, вы все умрете“. Это не так, потому что 85% аудитории слушают российское, поэтому эта среда развивается», — обратил внимание Степан Ковальчук.

Тренд на преобладание российских сервисов есть также среди поисковиков и социальных сетей. Так, в России поисковик «Яндекс» всегда обходил Google, а «ВКонтакте» — Facebook*, Instagram*.

Ковальчук заметил, что со временем отечественные видеоплатформы также будут доминировать над западными на российском рынке. Для решения этого вопроса необходимо время и соответствие уровню, который есть у аудитории.

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