Греф рассказал, как России построить мощные национальные бренды

Для российского бизнеса важно, чтобы государство бережно и внимательно относилось к брендам.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф назвал условия, при которых можно построить в России сильные национальные бренды. Он в рамках ПМЭФ отметил, что это можно осуществить только в том случае, если управлять брендом как активом.
«Чтобы выращивать национальные бренды, нужно три вещи поставить базовой задачей, без решения которых никуда не двинуться. Это системное образование, бренд-ориентированная корпоративная культура и осознание бренда как актива, который обеспечивает возврат инвестиций», — заявил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что в РФ мало по-настоящему сильных локальных брендов.
«Мы пришли к тому, что первая причина — это отношение к политике брендов в системе образования. Если посмотреть, что изучают на спецпрограммах MBA, то у нас, к сожалению, в разы меньше уделяется этому внимания, чем в других странах. Кроме того, построение бренда требует постоянного фокуса, нужно уделять этому больше внимания», — подчеркнул Греф.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивался бизнес в РФ после ухода западных компаний.
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