Бизнес РФ призвал развивать не только импорт, но и экспорт из стран Латинской Америки
Российские компании представлены в странах региона и начинают работать с бизнесом Латинской Америки.
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
Отношения России и стран Латинской Америки активно развиваются, однако пока внимание в основном уделяется крупным проектам. Этого недостаточно, нужны тысячи связей на всех уровнях, лишь в этом случае взаимодействие будет настоящим. Такое мнение высказали участники бизнес-диалога в рамках ПМЭФ Россия-Латинская Америка.
Российские компании представлены в странах региона, благодаря инвесторам наконец заработали заводы, которые не функционировали прежде. Вкладываются средства в ресторанный бизнес, небольшие заводы, например, мукомольные. Процесс уже запущен, но этого недостаточно.
«Это базовый уровень взаимодействия. И потенциал тут огромен», — отметили участники дискуссии.
На Кубе начала работать российская карта «МИР». И это значительно способствует развитию туристической сферы. Кроме того, Бразилия начала переход к расчетам в национальных валютах. Это важный шаг для того, чтобы укрепить взаимоотношения двух стран и постепенно уходить от зависимости от доллара.
Идеальным решением могло быть стать создание единой валюты, но на данный момент это невозможно из-за несбалансированности торговых потоков. Слишком силен перекос при торговле в сторону экспорта из России. Поэтому в настоящий момент российские власти предпринимают все возможное, чтобы это исправить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждали Россия и ОАЭ на полях ПМЭФ.
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