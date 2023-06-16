В Минэкономразвития заявили о планах улучшить прогноз по ВВП

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Глава ведомства Максим Решетников рассказал, как меняется экономика России.

В Минэкономразвития заявили о планах улучшить прогноз по ВВП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
ПМЭФ 2023

Несмотря на сохраняющиеся внешние риски новых санкций и расширения уже действующих ограничительных мер, со второй половины 2022 года в России происходит рост ВВП (Валовый внутренний продукт. — Прим. ред.). Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Этот рост, по словам министра, подпитывается внутренним спросом. Это и бюджетные расходы, и увеличение показателей кредитования, нормализация сберегательной модели поведения.

«Люди определенный период скорее восстанавливали сбережения, откладывали средства. А сейчас они активно деньги тратят», — отметил Решетников.

По словам главы ведомства, показатели потребительского рынка, розничный товарооборот и объем оказанных населению платных услуг в совокупности уже превысили докризисный уровень на 1,5%. Цифры по услугам министр оправдал активным развитием сферы туризма, но подчеркнул, что розничная торговля все еще находится на этапе восстановления. Инвестиционный рынок укрепился по сравнению с 2022 годом.

В инвестициях набирает масштабы доля из сферы машин и оборудования. Судя по показателям апреля и мая, уверенными шагами восстанавливается импорт в данной области. Министр также добавил, что потенциал существующих санкционных рисков «во многом исчерпан». Кроме того, зарубежным партнерам невыгодно терять российскую продукцию — топливно-энергетические ресурсы, металл, дерево, продовольствие, удобрения и прочее.

«Текущий прогноз по росту ВВП на этот год пока 1,2%, но явно мы его будем улучшать. Я думаю, что это будет видимая корректировка в плюс», — заявил глава Минэкономразвития.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Решетникова «Известиям». Министр рассказал о главных трудностях ближайших лет, сотрудничестве с Ираном, запуске «карты туриста», а также оценил необходимость новой приватизации.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители России и Арабских Эмиратов обсудили экономическое партнерство на полях ПМЭФ.

Тема:
ПМЭФ 2023
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