Полный улет! Филипп Киркоров прибыл на ПМЭФ в костюме бумажного самолетика

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 134 0

Певец Филипп Киркоров прибыл на ПМЭФ в костюме бумажного самолета

Полный улет! Филипп Киркоров прибыл на ПМЭФ в костюме бумажного самолетика

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
ПМЭФ 2023

Артист посетил форум в качестве амбассадора соцсети ВКонтакте.

Народный артист РФ впечатлил гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) своим эффектным появлением. Масштабное деловое событие он посетил в качестве амбассадора социальной сети ВКонтакте. Певец надел черный двубортный пиджак и брюки, белоснежную широкополую шляпу, в качестве аксессуаров выбрал небольшой белый чемоданчик и украшение на ухо в виде большого паука.

Главной деталью образа стали бумажные самолетики, которые «приземлились на руки, ноги, плечи и лацканы. Киркоров рассказал, что его наряд — единственный в мире и неповторимый. Придумал его известный европейский дизайнер. Только на днях народный артист привез произведение модного искусства из Парижа, чтобы надеть на особенное мероприятие.

Певец провел встречи с поклонниками и журналистами, после чего поприветствовал других амбассадоров ВКонтакте — рэпера Тимати, популярного блогера Влада А4, тиктокера Валю Карнавал и исполнителя Jony. В беседах с публикой Киркоров признался, что однажды в канун дня рождения пережил откровение — отвечая на вопрос о песне «Единственная моя», понял, насколько она трагическая.

Но кроме трагедий в жизни звезды случаются и праздники — да еще какие! Недавно сын артиста Мартин-Кристин окончил начальную школу, и по этому поводу знаменитый папа устроил пышное торжество. На нем появился, по словам Киркорова, лучший в мире крестный — известный российский телеведущий Андрей Малахов, поддерживающий Мартина и его сестру Аллу-Викторию во всех начинаниях.

Тема:
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