Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ при наступлении на донецком направлении

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 84 0

В ведомстве озвучили точные данные.

Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ при наступлении на донецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима в течение суток продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток наступательных действий на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что наиболее активные боевые действия фиксировались на Времевском выступе — в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой народной республики (ДНР). Там отражены пять атак боевиков.

«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», — добавил Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десяти тысяч военнослужащих армии РФ получили выплаты за истребление или захват военной техники ВСУ с начала СВО.

Тема:
Спецоперация
16 июн
«До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление
16 июн
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
16 июн
СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Хомчаку, по вине которого погибли люди
16 июн
Боевики ВСУ попали в засаду в ДНР — десятки погибли, 17 оказались в плену
16 июн
Контрнаступление наткнулось на «стальную стену»: в США раскрыли огромные потери ВСУ
16 июн
Бегут врассыпную: российские бойцы выбивают боевиков ВСУ с позиций под Кременной
16 июн
Расчет «Солнцепека» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР
16 июн
Удар «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО
16 июн
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о покушении на него 9 июня
16 июн
В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

11:58
В Киеве произошла серия взрывов, сработали системы ПВО
11:54
Захарова назвала форум в Давосе «междусобойчиком» для «золотого миллиарда»
11:53
Штрафы за безбилетный проезд в Москве вырастут в два раза
11:45
«До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление
11:40
«Не готов был»: у Дмитрия Колдуна во время выступления случился конфуз
11:37
«Неблагодарные»: британцы жестко ответили украинским беженцам

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Не до санкций: почему США продолжают платить России миллиарды за обогащенный уран
«Хайп — штука опасная»: как стать знаменитым без «грязных» методов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео