Боевики киевского режима в течение суток продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток наступательных действий на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что наиболее активные боевые действия фиксировались на Времевском выступе — в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой народной республики (ДНР). Там отражены пять атак боевиков.

«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», — добавил Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десяти тысяч военнослужащих армии РФ получили выплаты за истребление или захват военной техники ВСУ с начала СВО.