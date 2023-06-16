Ленобласть, ВТБ и банк «РОССИЯ» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ», правительство Ленинградской области и ВТБ 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Его основным предметом станет социально-экономическое развитие Ленобласти. В частности, стороны должны будут сформировать условия для развития этапов широтной магистрали скоростного движения — платной трассы, которая будет проходить по территории региона.

Как отметил председатель правления банка «РОССИЯ» Михаил Клишин, одна из ключевых задач компании — поддержка крупных инфраструктурных проектов в масштабах страны. По его словам, широтная магистраль будет не только способствовать экономическому росту региона, но и значительно улучшит возможности транспортного сообщения и, как следствие, качество жизни жителей Ленобласти.

«Ленинградская область — это один из самых динамично развивающихся регионов РФ. Всеволожский район — самый крупный район на территории РФ, тут проживает почти 600 тыс. человек. И динамика положительная по приросту населения. Тут строится новое жилье, создаются рабочие места. Но, к сожалению, есть отставание от развития транспортно-инженерной инфраструктуры. Для нас это соглашение стратегическое. Мы его давно ждали. И это очень серьезные партнеры, с которыми мы уже давно работаем. Я уверен, что у нас все получится», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, кредитная организация, которую он возглавляет, уже давно занимается структурным строительством в Санкт-Петербурге.

«Сейчас мы приступили к строительству широтной магистрали, первому ее этапу. Запланировано дальше — второй и четвертый (этапы). Ну и дальше планируется выход этой магистрали в Ленинградскую область (пятый и шестой этапы). Я думаю, что, когда мы ее построим, мы в целом решим базовую транспортную проблему города. Это важное соглашение. Будем над ним работать», — отметил Костин.

ШМСД — это платная автомобильная дорога, проходящая по территории Ленобласти.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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