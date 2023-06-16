«Газпром» и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве

Целью соглашения является сотрудничество двух сторон, направленное на сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
«Газпром» и Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 16 июня подписали на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ-2023) соглашение о сотрудничестве.
Подписи в документе поставили глава «Газпрома» Алексей Миллер и директор Кунсткамеры Андрей Головнев.
Соглашение подписано с целью сотрудничества для сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга, развитие Кунсткамеры и реализацию многофункционального социального проекта «Газпрома» «Друзья Петербурга».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Газпром» разморозил поставки газа по «Турецкому потоку» после ремонта.
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