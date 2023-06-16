Гендиректор ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к технологиям будущего

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Пугает ли россиян «восстание машин»?

Гендиректор ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к технологиям будущего

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Тема:
ПМЭФ 2023

Россия по-прежнему остается страной технооптимистов, и люди рассматривают технологии будущего, которые могут появиться в ближайшее время, как инструменты решения проблем, чтобы сделать жизнь безопаснее, комфортнее и достойнее. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

«Порядка 77% говорят, что скорее доверяют или склонны доверять будущим технологиям. Представляете, какой высокой должна быть надежда на эти технологии, чтобы люди говорили — я скорее доверяю тому, чего еще нет. Ну и, конечно, интерес к науке. В последние годы очень позитивная тенденция, этот интерес растет во всех формах», — рассказал он на сессии «Технологии будущего: когда надо — уже поздно», — заметил гендиректор ВЦИОМ.

Самые востребованные технологии с точки зрения того, чтобы в них вкладывать и развивать, касаются темы здоровья, отметил Федоров. Сюда относятся зрительные и слуховые протезы, спинальные нейропротезы, 3D-биопринтеры, когда речь идет о выращивании органов, пояснил специалист.

Также людей интересует адресная доставка лекарств, робототехника, термоядерная энергетика и квантовая связь, добавил он. Что касается искусственного интеллекта (ИИ), то многие его уже не считают технологией будущего, сообщил глава ВЦИОМа, так как подобные интерфейсы «человек — компьютер» уже начали входить в жизнь в виде различных элементов.

«Это уже не воспринимается как будущее, на самом деле. Это воспринимается как настоящее. Но действительно серьезные прорывы пока еще впереди, но мы их очень ждем. Я считаю, что нам надо воспользоваться этим технооптимизмом», — заметил Федоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разработчикам видеоигр в России помогут выбраться из «долины смерти».

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