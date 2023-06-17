Слаженно движемся к победе: лучшее видео из зоны СВО

Минобороны РФ показало кадры работы по разминированию территорий саперами в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ продолжают планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.
Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах — боевые вылетов самолетов Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО). Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника.
На следующих кадрах уже показана работа военнослужащих инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы ежедневно проводят разминирование различных районов и участков дорог на красно-лиманском направлении. Также бойцы проделывают проходы в минных полях, оставленных украинскими боевиками на освобожденных территориях, очищают наиболее задействованные участки местности от различных взрывоопасных предметов.
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