Пушков посоветовал Макрону «повлиять» на Украину, а не на Россию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Сенатор Пушков посоветовал Макрону повлиять на Украину, а не искать воздействия на РФ

Пушков посоветовал Макрону «повлиять» на Украину, а не на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Тема:
Спецоперация

В Европе многие говорят о необходимости урегулирования украинского конфликта, но на деле же ничего не делают. Российский сенатор предложил план действий.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно самому повлиять на Украину, чтобы решить украинский вопрос, а не искать возможности воздействовать на Россию. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, для французского лидера есть гораздо более простой способ. Например, повлиять на Киев, вместо Москвы через другие страны.

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи», — говорит Пушков.

Он добавил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель на днях как раз признал, что Украина зависит от западных стран.

Также сенатор обратил внимание на то, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману указывает как раз на то, что Запад полностью утратил рычаги давления на Российскую Федерацию.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам состоявшимся на этих территориях референдумов — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент РФ отметил опасность дальнейшего втягивания НАТО в украинский конфликт.

Тема:
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